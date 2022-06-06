الحرية و التغيير: لن ندخل المحادثات المباشرة إلا بعد وقف العنف ضد المتظاهرين





تمسكت الحرية والتغيير بشروطها المتمثلة في وقف العنف ضدد المواكب السليمة والرفع الحقيقي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين بجانب وقف تنفيذ قرارات محكمة مراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين.

ورهنت القيادية بالتحالف، سلمى نور، في تصريح لـ(الجريدة) دخولهم المحادثات المباشرة عبر تنفيذ تلك الشروط ، وقللت من الحديث عن أن شروطهم غير موضوعية وتساءلت هل الدم الذي يسفك في كل موكب يعد أمراً غير موضوعي ؟ أم أنه من الطبيعي أن ندخل في عملية سياسية و مازال العنف يمارس ضدد المتظاهريين السلميين و مازال هنالك معتقلين سياسيين.

وقطعت سلمي بأن المطالب موضوعية جداً وهي من اساسيات حقوق الإنسان وتحترمها كل الدول التي تحترم و تحافظ على حقوق الانسان بالإضافة إلى أنها متطلبات لبناء الثقة في الاساس بين الاطراف المختلفة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة