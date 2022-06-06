تصدير أكثر من «38» ألف و903 رأس من الماشية الحية إلى قطر وسلطنة عمان





أعلن دكتور بشارة محمد عبد الله ، المدير التنفيذي لمشروع الدوحة للإنتاج الزراعي والحيواني ( ودام الغذائية- فرع السودان) عن تصدير أكثرمن (٣٨) ألف و٩٠٣ رأساً من الماشية الحية إلى كل من دولة قطر وسلطنة عمان خلال الفترة من يونيو ٢٠٢١ وحتى يونيو ٢٠٢٢ م ، وذلك ضمن خطة المشروع لتغطية وتلبية احتياجات المنطقة العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وقال دكتور بشارة ، في تصريح صحفي له إن مشروع الدوحة من خلال استثماراته في السودان يسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية بالسودان والعمل على تغطية السوق القطري وتحقيق الإكتفاء الذاتي من اللحوم والأمن الغذائي في السودان والمنطقة العربية.

وأشار د. بشارة إلى أن إجمالي العجول المصدرة لكل من قطر وعمان بلغت ١٦ الفا و٢٦٩ رأس، و بلغ صادر الضأن ٢٠ ألف و٧٢٨ رأس، وبلغ صادر الماعز الف و٩٠٦ رأس.

شبكة سودان ناو