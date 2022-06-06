جعفر يجدد الثقة في لاعبي المنتخب السوداني





جدد الدكتور معتصم جعفر سر الختم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، الثقة في لاعبي المنتخب الأول، في أعقاب الخسارة الثقيلة (0/3)، أمام موريتانيا، السبت، ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وحيث جعفر لاعبي السودان على حسم مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، لصالحهم لحصد 3 نقاط ثمينة.

وتحدث معتصم جعفر للاعبي المنتخب السوداني داخل الحافلة التي استقلها الجميع بعد الوصول لمطار الخرطوم الأحد، وأكد لهم ثقة الاتحاد السوداني الكبيرة فيهم وفي جهازهم الفني.

وأوضح للاعبي السودان، أن الخسارة لن تهز ثقتهم فيهم، مؤكدا وضع كامل ثقة الاتحاد في الذين ارتدوا شعار الوطن ووقع عليهم الاختيار وتحملوا في سبيل ذلك الكثير.

وأضاف: “أنتم في بداية مشوار طويل والانتصارات تأخرت لكنها ستأتي، ومن جانبهم في الاتحاد سيكونون في خندق واحد معكم استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء المقبل”.

وطالب رئيس الاتحاد السوداني، لاعبي المنتخب بالتركيز في الاستعداد الجيد للمباراة، وبذل كل ما لديهم من أجل إسعاد الشعب السوداني مشددا أن عليهم السعي وتقديم كل ما بوسعهم ومن بعد ذلك يبقى التوفيق من عند الله.

وأتم جعفر بأنهم اجتهدوا من أجل توفير طائرة خاصة بالتنسيق مع مجلس السيادة السوداني، لإعادة المنتخب قبل وقت مبكر لضيق الحيز الزمني بين مباراتي موريتانيا والكونغو ، وكذلك حجزوا للمنتخب في أفضل الفنادق بالخرطوم بحثا عن التهيئة الأفضل للاعبين.

صحيفة المشهد السوداني