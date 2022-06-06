نقل الفنان عبد القادر سالم إلى المستشفى





من المتوقّع مغادرة عبد القادر سالم إلى القاهرة حال تحسّنت حالته الصحية لمواصلة العلاج هناك.

نقل رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان عبد القادر سالم إلى مستشفى الحكيم بأمدرمان إثر علّة مرضية ألمت به مؤخرًا.

وكان من المقرّر أنّ يغادر سالم إلى القاهرة، الثلاثاء، لإجراء فحوصات طبية، إلاّ أنّه تعرّض إلى مشاكل في الكلى بسبب مضاعفات السكر، وذلك عقب مشاركته في ليلة الوفاء للفنان أحمد شاويش بدار الفنانين بأمدرمان.

وتضاعفت آلام عبد القادر بعد مشاركته احتفال ذوي الإعاقة بمنطقة الحاج يوسف ليتمّ حجزه بمستشفى الحكيم بأمدرمان.

باج نيوز