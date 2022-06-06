ارتفاع في أسعار مواد البناء والتشييد





واصلت أسعار مواد البناء والتشييد الارتفاع مع ضعف الإقبال على الشراء، وأرجع التجار الارتفاع إلى ما حدث من حريق في ميناء بورتسودان الأمر الذي ألغى بظلالة على الأسعار، وأكد صاحب محلات “العمدة” لمواد البناء بسوق السجانة النور عريس، ارتفاع في أسعار الحديد ليوم أمس، مشيراً إلى أن سعر السيخ (3) لينية أوميغا بلغ (630) ألف جنيه، فيما بلغ سعر (4) لينية و(5) لينية 600 ألف جنيه، مبيِّناً أن سعر السيخ (4) لينية الأسعد بلغ (730) ألف جنيه، بينما بلغ سعر (4 و5) لينية الأسعد (700) ألف جنيه .

وقال عريس في حديثه لـ(الصيحة): إن سعر طن الأسمنت عطبرة بلغ (140) ألف جنيه، مقارنة بـ(160) ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن الأسمنت المصري (120) جنيه، مبيِّناً أن سعر لوري الطوب الأحمر (4) آلاف، بلغ (165) ألف جنيه، فيما بلغ سعر الطوب البلك التركي ألف طوبة (400) ألف، وبلغ سعره لدى مصانع محلية (650) ألف جنيه، بينما بلغ سعر الخرسانة صبة كنجر لوري 18 متر، (160) ألف جنيه، وبلغ سعر اللوري رملة خشنة (135) جنيهاً.

صحيفة الصيحة