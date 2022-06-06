التربية الخرطوم تمنع المكالمات الهاتفية أثناء تصحيح شهادة الأساس





أصدرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، قراراً قضى بعدم السماح بإجراء المكالمات الهاتفية، داخل حجرة تصحيح امتحانات شهادة الأساس التي ينتظر أن يبدأ قريباً.

وقال مدير عام التربية والتعليم بالخرطوم، قريب الله محمد أحمد، بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ الأمر غير قابل للتفاوض والتراجع والنقاش، حتى لا تتاح الفرصة لأصحاب ما سمَّاهم بالضمائر البعيدة عن أهداف هذه المهنة التربوية الخلوقة.

وأضاف: “لابدّ من وضع التحوّطات اللازمة لمواجهة هذه التصرّفات الغريبة على مجتمع المعلمين في مرحلة التصحيح”.

وتابع :” يجب تصحيح مسار النوايا الخربة المزعجة بالقضاء على ظاهرة حمل الهواتف التي يستغلها البعض استغلالاً سيئاً ورديئاً”.

صحيفة السوداني