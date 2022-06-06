ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات قياسية





واصلت أسعار البنزين والديزل في المملكة المتحدة ارتفاعها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتصل إلى مستويات قياسية مرة أخرى.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن النادي الملكي للسيارات (راك) القول إن متوسط سعر البنزين ارتفع إلى 88.177 بنسا استرلينيا (23ر2 دولارا) للتر أمس الأحد، ما رفع تكلفة ملء خزان وقود سيارة عائلية إلى 98 جنيها استرلينيا.

وارتفعت أسعار الديزل إلى 01ر185 بنسا للتر الواحد.

وقال المتحدث المعني بشؤون الوقود في منظمة راك، سيمون ويليامز، في بيان: «مع تجاوز سعر النفط 120 دولارا للبرميل وبقاء سعر الجنيه الاسترليني عند 1.2 دولار، فإن الأسوأ لم يأت بعد».

كما قال: «نتوقع أن نرى متوسط سعر البنزين يتجاوز مستوى 180 بنسا هذا الأسبوع، مع ارتفاع سعر الديزل أكثر ليقترب من 190 بنسا».

وفاقم ارتفاع أسعار وقود المركبات من أزمة تكلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني بسبب ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال أربعة عقود.

كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا.

البيان