السودان: ترتيبات لخط ثانٍ للربط الكهربائي مع أثيوبيا





أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس محمد عبدالله محمود، عن دراسة لإنشاء خط ثانٍ للربط الكهربائي بين السودان وأثيوبيا.

وقال الوزير لدى لقائه، أمس الأحد، بالخرطوم، وفد منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، أن الخط الثاني للربط الكهربائي بين السودان و اثيوبيا بسعة كلية تبلغ (3) آلاف ميقاواط وجهد يبلغ (500) كيلو فولت؛ على أن ينفذ على ثلاث مراحل بواقع (1000) ميقاواط في كل عام لحين اكتمال فترة الـ(3) أعوام بتمويل من البنك الدولي.

وقال وزير الطاقة والنفط نأمل أن يعمل البنك الدولي على تنفيذ التزاماته لخدمة الشعب السوداني، لاسيما وأن السودان يحتاج لمضاعفة الكهرباء لتغطية حاجة البلاد من الطاقة جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد المنظمة التي تتكون من عدة دول أفريقية من بينها السودان، والتقى وفد لجنة دراسة البيئة لخط السودان إثيوبيا.

وقال رئيس اللجنة، كوس موسى: “جئنا لعمل دراسة من شقين فني ومالي، حيث تم التقييم الفني بإثيوبيا والتقييم المالي سيتم في السودان وتم اختيار المقاول، وسوف تتوالي المباحثات حتى يتم توقيع العقود بين المنظمة والمقاول، ومن المتوقع أن يكون الشهر القادم على أن تكتمل الدراسة خلال ستة أشهر، موضحاً أن التمويل التزم به البنك الدولي مسبقاً. ومن المتوقع أن تبدأ مراحل التنفيذ من إثيوبيا بعد توقيع التمويل بين السودان والبنك الدولي.

يذكر أن الربط بين السودان اثيوبيا يتم عبر خط ناقل للكهرباء بسعة كلية بلغت (200) ميقاواط وجهد (220) كيلو فولت، ويأتي الخط الثاني كدفعة قوية لاستقرار التيار الكهربائي في السودان برعاية واهتمام من منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.

صحيفة السوداني