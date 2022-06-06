الهيئة الشعبية للشمال تدفع بمذكرة للآلية الثلاثية و تجدد رفضها لـ”مسار الشمال”





دفعت الهيئة الشعبية للشمال بمذكرة إلى الآلية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد.

و جددت الهيئة في المذكرة التي تحصل “باج نيوز” على نسخةً منها

رفضها لمسار الشمال باتفاق جوبا للسلام.

و طالبت بتحديد نسبة 25% من مستويات الحكم القومي لصالح أبناء الإقليم الشمالي بولايتي نهر النيل والشمالية) و حكم الإقليم كاملاً بواسطة أبنائه على المستوى الإقليمي و المحلي مع الإحتفاظ بإختصاصات وسلطات حصرية لحكومة الإقليم الشمالي بجانب

تخصيص (25%) من الموارد القومية رأسياً وأفقياً للإقليم الشمال.

و شددت على أحقية الإقليم الشمالي في الانتفاع بموارده و ثرواته بنسبة لا تقل عن 80% ، مطالبةً بتنظيم وضبط تجارة الحدود والنشاط التعديني وحماية البيئة وعودة المهجرين والعمل على تعويضهم و تنفيذ قرار إلغاء القرار 206.

كما طالبت الهيئة بإصدار تشريع بالمحافظة على الأراضي والتروس العليا والحقوق التاريخية و ترسيم حدود الإقليم الشمالي منعاً للتعدي على أراضي ولايتي نهر النيل و الشمالية.

باج نيوز