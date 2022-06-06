مقاومة أمدرمان: لا أهلاً ولا سهلاً بالبرهان





تقول مقاومة أمدرمان” الشوارع مسقية بدماء أبنائنا يرتقون سراعًا أحدهم تلو الآخر”.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى، عن عدم ترحيبها برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

جاء ذلك وفق تصريحٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة أمدرمان إنّ” بعد كلّ هذه التضحيات، نقول للقاتل عبد الفتاح البرهان أنّه لا أهلاً ولا سهلاً بك في أرض أمدرمان الثورية، وإن تجرأت على القدوم فأعلم أن لكل حادث حديث”.

وتأتي خطوة تنسيقيات لجان أمدرمان، تزامنًا مع افتتاح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لأسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفّض بأمدرمان.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنديدُا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز