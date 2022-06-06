رئيس مجلس السيادة يجدد إلتزامه باستكمال المرحلة الإنتقالية





جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلتزامه باستكمال المرحلة الإنتقالية وصولاً لمرحلة التحول الديمقراطي، مؤكداً دعم الحكومة السودانية، ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية لدفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة. .

وأطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه اليوم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيغاد بحضور السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف ،على ترتيبات بدء الحوار المباشر بعد غدً الأربعاء.

وقال السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفى أن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت تنويرًا للسيد رئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية في أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بين الفرقاء السودانيين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التى سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر يوم الأربعاء والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.

وكالة سونا