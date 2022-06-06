مُساعدة وزير الخارجية الأمريكي تصل الخرطوم والسفير السعودي يستقبلها بمكتبه





وصلت مُساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي، الخرطوم مساء أمس.

وقالت السفارة السعودية بالخرطوم، إن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، التقى بها بمكتبه اليوم، ترافقها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم السيدة لوسي تاملين.

وأوضحت أن اللقاء تطرّق للقضايا ذات الاهتمام المُشترك، وبحث سُبُل دعم تحقيق السَّلام والاستقرار في السودان وجهود الآلية الثلاثية في تيسير الحوار بين الأطراف السودانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي ستزور السودان لدعم العملية التي يقودها السودانيون لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد.

وأشار البيان أنّ المسؤولة الأمريكية ستلتقي خلال وجودها في السودان بقطاع واسع من أصحاب المصلحة والفاعلين السياسيين السودانيين، وحثّهم لاغتنام الفرصة التي توفرها العملية التي تقوم بتسهيلها الآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي ودعم السلام.

صحيفة السوداني