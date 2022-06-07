العبيد: أسواق البيع المخفض هي هدية القوات المسلحة للشعب





اكد اللواء ركن عادل العبيد عبدالرحمن مدير المؤسسة التعاونية للبيع المخفض ان أسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفض هي أكبر هدية تقدمها القوات المسلحة للشعب السوداني كتجربة رائدة في مجال البيع المخفض لتسهم في تخفيف اعباء معيشة المواطن.

وقال العبيد خلال إحتفال المؤسسة التعاونية الوطنية بإفتتاح أسواق البيع المخفض مساء الإثنين بام درمان بالمهندسين ، هناك سبعة أقسام تقدم خدمات واحتياجات الجمهور المختلفة وأشاد بجهود الشركات المشاركة في أسواق البيع المخفض التي تتحلى بروح المسؤلية ايمانا منها واستعدادها لعمل من اجل تخفيف أعباء المعيشة للمواطنين .

وأكد بأنهم سيلتزمون بضوابط الأسواق والبيع بسعر المصنع وهي مجمع متكامل في الانشطة والمجالات. وأشار العبيد بان المؤسسة التعاونية ملتزمة بتقديم الخدمات وتؤكد التزامها بالقوانين التي تنظم الأعمال التجارية وتحكم عمل الأسواق وامتدح جهود بنك ام درمان الوطني بتقديمه الخدمات الكبيرة وهو من اكبر الداعمين لأسواق البيع المخفض.

ومن جانبه أكد الدكتور حسب الرسول محمد أحمد ممثل القطاع الخاص انه في ظل الأوضاع الاقتصادية والظروف التي تمر بها البلاد من انفلات في اسعار السلع والخدمات وجشع التجار، كان لابد من تدخل القوات المسلحة لاحداث التوازن في الأسعار ووصول السلع والخدمات الى المواطنين بأسعار مخفض تتناسب مع دخل المواطن.

وابان حسبو ان القيادة العليا في القوات المسلحة وجهت المؤسسة التعاونية بإنشاء اسواق للبيع المخفض لكافة الناس وكانت التجربة الاولي في بحري وحققت نجاحا كبيراً واليوم المؤسسة التعاونية الوطنية تقدم هديتها لام درمان الكبرى بافتتاح اسواق البيع المخفض للجمهور.

وأوضح حسب الرسول بان المؤسسة التعاونية افلحت باختيار المكان المناسب وحشد الشركات ورجال الأعمال وهيأت السوق بالخدمات الأساسية مثمنا أدوار القوات المسلحة فى حفظ كرامة البلاد وحماية أطرافها .

وأشاد بالشراكة الذكية بين القطاع الخاص والمؤسسة التعاونية الوطنية مؤكدا التزامه وتعهده بان تكون الأسعار مخفضة وفي متناول المواطن خاصة أصحاب الدخل المحدود.

الخرطوم 6-6-2022 (سونا)