وفاة المذيعة السودانية لينا انور





اعلن اليوم عن وفاة الاعلامية الشابة لينا انور المذيعة السابقة بالشروق بعد تعرضها لوعكة صحية حرجة حيث كانت ترقد في مستشفى بالسعودية بحالة حرجة.

ولدت المذيعة والاعلامية المعروفة لينا انور في السودان في الرابع والعشرين من شهر فبراير من عام 1992 ولفتت انتباه الوطن العربي باكمله وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة بلقيس ولقد درست الصحافة والاعلام في جامعات السودان و استطاعت أن تثبت مهارتها في العمل ولقد عملت في الكثير من الاذاعات قبل عملها في قناة الشروق الفضائية .

ويبلغ غمرها ثلاثين عام ولقد كانت تحلم لينا انور منذ الطفولة أن تصبح اعلامية معروفة ولقد كانت تمتلك هذه الموهبة اضافة الى امتلاكها الثقافة بشكل عام وقدمت الكثير من البرامج على شاشات التلفزيون كان من بينها برنامج ظلال الاصيل اضافة الى برنامج ستة ونص

الخرطوم الحاكم نيوز