المقاومة: الضائقة المعيشية نتيجة متوقعة من الانقلابيين





أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ارتقاء شهيد بمستشفى وعد و شهدت أم درمان تظاهرات واغلاق للشوارع بالكامل وحرق للاطارات (اللساتك) في شوارع (الردمية بأمبدة ، صينية الأزهري، الشهيد عبد العظيم، محطة الشهيد الروسي سراج سابقاً)، احتجاجاً على زيارة القائد الاعلى للقوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان لافتتاح اسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفض، واطلقت السلطات قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي على المتظاهرين (بصينية الزعيم الأزهري)، وقالت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان القديمة إن الشوارع مسقية بدماء أبنائنا يرتقون سراعاً أحدهم تلو الآخر، و ما ذلك إلا مهر يدفعونه بسخاء فداء للوطن ، ذلك الوطن الذي إستباحه البرهان و زبانيته، وأضاف البيان الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه كل ما نشاهده من ضائقة اقتصادية وانفلات في الوضع الأمني هو نتيجة مباشرة ومتوقعة للانقلاب، عوضاً عن ٩٩ روحاً ثائرة فاضت في سبيل إعادة الحكم المدني والحفاظ على مكتسبات الثورة.

وتابعت: بعد كل هذه التضحيات، نقول للقاتل عبد الفتاح البرهان أنه لا أهلاً ولا سهلاً بك في أرض أمدرمان الثورية.

الخرطوم: فدوى خرجي

صحيفة الجريدة