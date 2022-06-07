البرهان : القوات المسلّحة ستنسحب من المشهد السياسي في حالة تفويض الشعب لمن يحكمه عبر آلية الانتخابات النزيهة والشفافة





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إنّ المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلّحة، تأتي كجزء يسير لإيفاء دين القوات المسلّحة تّجاه الشعب.

وحيّا البرهان أهل أم درمان وأفراد المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للقوات المسلحة، والشركات والمؤسسات والأفراد الذين عملوا يدًا واحدة مع المؤسسة التعاونية،لإكمال مشروع أسواق البيع المخفض.

وأعلن عبد الفتاح البرهان، عن مواصلة العمل من أجلّ انتشال المواطن من الضغوط المعيشية والمعاناة في الفترة الحالية.

وأضاف” سنتخطى هذه المرحلة بقليل من الصبر والتأني”.

وشدّد البرهان حرص القوات المسلّحة على التغيير والعمل مع الجميع للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان من خلال التوصّل إلى تحقيق توافق وطني أو الذهاب إلى الانتخابات.

و شدد سيادته على أن قيادة الدولة تريد أن ترى وتلمس مصداقية الآلية الثلاثية والقوى السياسية في التوصل إلى التوافق المنشود، في الوقت الذي دعا فيه الجميع للإنخراط فيما تقوم به الآلية والشركاء الدوليين من جهود توشك على التوصل لنتائج، بالرغم من مساعي من وصفهم بالمشككين والمخربين الذين يعملون على تخريب البلاد و مقدراتها.

وأوضح عبد الفتاح البرهان، أنّ القوات المسلحة ليس لديها أدنى رغبة أو توجه للإنفراد بحكم البلاد.

وأردف” هي تبذل جهدها في هذه المرحلة الحرجة للمحافظة على البلاد من واقع مسئوليتها تّجاه هذا الشعب الذي يستحق أنّ تعمل وتضحي لأجل تحقيق أهدافه في الحرية والسلام والعدالة والإستقرار”.

وتابع” ستنسحب القوات المسلّحة من المشهد السياسي في حالة تفويض الشعب لمن يحكمه عبر آلية الانتخابات النزيهة والشفافة”.

وأكمل” ليس هناك من تمّ تفويضه من قبل الشعب حتى اللحظة، ليتحكم في مصير البلاد وشعبها”.

شبكة سودان ناو