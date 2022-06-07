شركات إسرائيلية تموّل مزارعين إثيوبيين للزراعة داخل السودان





استقبلت السلطات الإثيوبية في مدينة قندر بإقليم الأمهرا المحاذي لولاية القضارف، ومدينة المتمة المحاذية للقلابات السودانية، وفدًا إسرائيليًا.

وضمّ الوفد بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم ، الثلاثاء، عددًا من المستثمرين والشركات الإسرائيلية بقيادة شركة”الزهرة الزراعية” برعاية من جمعية التنمية الدولية الإسرائيلية تحت غطاء إعادة تأهيل النظام الصحي بإقليم الأمهرا.

وأوضحت الصحيفة أنّ الغرض الأساسي للشركات الإسرائيلية هو تمويل مزارعي إقليم الأمهرا بفلاحة واستثمار الأرض في مستوطنة ”سفاري” داخل السودان، بالفشقة الصغرى، ومنطقة العشير الحدودية الإثيوبية.

وأشارت إلى أنّ شركة الزهرة الإسرائيلية فرغت من نقل الآليات والمعدات الزراعية والأسمدة والمبيدات والتقاوى إلى مستوطنة قطراند داخل السودان والعشير الإثيوبية الحدودية التي كان يقطنها قوميتا الكومنت والقمز الذين فرّوا إلى الأراضي السودانية جراء الاعتداء والنزاع القبلي مع الأمهرا.

شبكة سودان ناو