قحت: نتبرأ من أي قرارات تصدر من الآلية الثلاثية





أعلنت قوى الحرية والتغيير تبرؤها من أي مواقف و قرارات تصدر من الآلية الثلاثية. وشدد الناطق بإسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، شهاب إبراهيم، عن عدم المشاركة مع الآلية الثلاثية في العمل الفني الذي دعتهم له، وقطع ابراهيم في تصريح لـ(الجريدة) نحن في الحرية والتغيير غير معنيين بقرارات الآلية، تابع: طرحنا شكل محدد حول العملية السياسية وقضاياها، و طرحنا في هذا الاتجاه يتعارض تماما مع توجهات الآلية الثلاثية.+

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة