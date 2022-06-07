طه سليمان .. فنان ينافس نفسه في التقليعات الغريبة!!





قدم طه سليمان نموذجاً للفنان الذي نريده والذي بمقدوره أن يحمل الراية حتى يؤكد أن الأجيال الجديدة فيها مواهب واعدة .. وطه سليمان فنان مقتدر ما في ذلك شك .. ويمكن أن يكون صاحب حضور فاعل ومساهمة جادة ولكنه اختار الطريق الآخر .. وهو طريق الزوال السريع عن أذهان الناس .. فهو اذا استمر بهذه الشاكلة القاصرة سيروح سريعاً كفقاعات الصابون تنزوي وتتلاشى مع أول موجة نسيم.

اعتاد طه سليمان على التقليعات المختلفة .. فهو ينافس نفسه من حيث إثارة الجدل والبلبلة في الوسط الفني .. وطه في تقديري فنان في منتهى الذكاء وهو جيد التخطيط للإثارة الإعلامية .. لذلك تجد أغنياته كل هذا الرواج .. فهو يجيد التخطيط في صمت وعادة ما يُفاجئ الوسط الفني بأغنية تحدث دوياً هائلاً والمؤلم في الأمر أنه لا يتوقّف كثيراً في مُحتوى الأغنية مهما كان شكله، فهو في أحايين كثيرة يبحث عن الفرقعة الإعلامية التي تجعله متسيداً للوسط الفني!!

صحيفة الصيحة