اللجنة العسكريّة الثلاثيّة تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي





التقت اللجنة العسكرية الثلاثية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وعضوية عضوي المجلس، الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر، بالقصر الجمهوري اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية السفيرة، مولي فيي، والوفد المرافق لها، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالسودان، السفير علي بن حسن بن جعفر.

وبحث اللقاء، آخر الترتيبات لعملية الحوار السوداني المباشر، الذي تيسره الآلية الثلاثية، والمقرر انطلاقه يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت اللجنة العسكرية الثلاثية خلال اللقاء، دعمها الكامل لجهود الآلية الثلاثية الميسرة للحوار بين الأطراف السودانية والعمل على إنجاحه.

وأوضح السفير كمال بشير مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، أن اللقاء أمّن على دعم عمل الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني في تعزيز التقارب بين الأطراف السودانية لإنجاح الفترة الانتقالية، والتوصُّل إلى توافق يفضي الى تكوين حكومة مدنية.

وأضاف السفير، أن اللقاء والذي وصفه بالمُهم، تطرّق لعدد من التفاصيل المتعلقة بانطلاق الحوار المباشر بين الأطراف الوطنية السودانية – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

صحيفة السوداني