محمد السر: تصريح مضحك من ابوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي





تصريح مضحك من ابوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي والذي قال فيه بأن المؤتمر الوطني حزب مال وسلطة ، ويقترح على عضويته الإنضمام لحزب المؤتمر الشعبي لأنه حزب محلول.

إطمئن يا ابوبكر ، قيادة وعضوية الوطني قادرين على استرداد حقهم بالقانون.

أما دعوتك فهي تكبر من الحزب الصغير الذي يدعوا الحزب الكبير ليصبح تحت جناحه ، لا ترهق نفسك فالمؤتمر الوطني أكبر من أن يحتمله حزبك وبقية الأحزاب مجتمعة

محمد السر مساعد – القيادي بالمؤتمر الوطني