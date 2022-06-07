



مذيع الجزيرة لياسر عرمان ما رأيك في تصريحات مالك عقار بأن التظاهرات في السودان هى فوضى وإرهاب ضد الدولة؟

عرمان: يعز علي أن يقول مالك هذا الكلام وهو مستنكر عندي، فنحن ضد الإنقلاب ومع جماهير شعبنا



المذيع: البعض يرى أن ما تقوم به مناورة سياسية وتوزيع للأدوار داخل الحركة الشعبية التي تشارك الأن في السُلطة وعلى توافق مع المكون العسكري؟

عرمان: هذا الهجوم عليّ أعرف مصادره وهى حملة مدفوعة الثمن من أجهزة الأمن والنظام البائد

المذيع: لماذا لا تتقدم باستقالتك من الحركة وتقول لمالك عقار هذا فراق بيني وبينك طالما انك ضد الإنقلاب؟

عرمان: أنا لا استأذن احد في مواقفي، وأشعر بأن لدى مسؤولية تجاه الحركة الشعبية، وانا من الجيل الثاني الذي جاء بعد التأسيس، ولم أتي بدعوة من أحد ولن أخرج بدعوة من أحد آخر

رصد

عزمي عبد الرازق

