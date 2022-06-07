شاهد بالفيديو: سوداني يحصد آلاف الإعجابات ويتصدر منصات التواصل عقب دخوله في تحدٍ لمطرب عربي





حصد فيديو متداول لشاب سوداني يقلد المطرب عمرو دياب بمنصات التواصل الاجتماعي آلاف الإعجابات والمتابعة.

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وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالشاب وطريقة أدائه المتميزة في تقليده الرائع للمطرب عمرو دياب، مشيرين إلى ان السودان يتمتع بشباب لديهم الامكانيات العالية لمنافسة المطربين العرب ولكن لاتتوفر لهم البيئة المناسبة لاكتشاف مواهبهم المدفونة.

الخرطوم:(كوش نيوز)