لجنة الأطباء تحتسب طفلة شهيدة تعرضت لدهس بعربة نظامية في مليونية الكلاكلة





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية احتساب الطفلة روان طـــارق الياس، 5 سنوات وقالت إن روحها ارتقت مساء اليوم بعد تعرضها لدهس من عربة تتبع للقوات النظامية. وقالت اللجنة في بيان اليوم: “ارتقت روح الطفلة روان إثر إصابتها نتيجة التعرض للدهس بواسطة عربة تتبع للقوات النظامية في منطقة الكلاكلة بمدينة الخرطوم خلال المليونية الأخيرة بالكلاكلة.

وتواصل السلطة الانقلابية في سلوكها الهمجي والدموي وعنفها المميت تجاه المواطنين.

وأوضحت اللجنة أنه بهذه الطفلة ارتفع عدد الشهداء الأطفال منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى (16) طفلاً شهيداً، ويرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى (101) شهيداً يظلون أعلاماً بارزة لثورة ديسمبر المجيدة ويُخلّدون في التاريخ أبدا.

باج نيوز