شاهد بالفيديو.. كلام مؤثر ومحزن من الحسناء السودانية “لوشي” يتسبب في بكاء متابعيها ومحبيها





تحدث الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي” خلال استضافة لها بكلمات مؤثرة جداً وجدت تفاعلات كبيرة على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تحدثت لوشي الملقبة بحسناء الإعلام السودانية بعبارات مؤثرة عن السند الحقيقي في الحياة.

وقالت لوشي في حديثها: (دائما يقول ليك الزول الما عندو سند في الدنيا ما بقدر يعيش في حياته, فلما تتولد وتقوم بكون حولينك أمك وأبوك).

وتابعت بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين: (لكن الحاجة الغريبة لما تتولد في الدنيا يكون حولينك زول واحد بس يبقى ليك هو أمك وأبوك.. لذلك أنا بحب أمي جداً وبحترمها جداً ولولاها لما كانت آلاء اليوم).

محبي ومتابعي النجمة لوشي عبروا عن حزنهم من كلامها المؤثر حيث أكدت إحدى الفتيات أن حديث لوشي ضرب في وتر حساس عندها مما جعل دموعها تجري لا شعورياً).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين