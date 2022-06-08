شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة بعد ظهورها وهي تقدم فاصل من الرقص المثير وبازياء ضيقة على أنغام أغنيتها الجديدة





أثارت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي ضجة اسفيرية غير مسبوقة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الضجة التي صاحبت الفيديو المتداول بغزارة سببها الرقص المثير الذي قدمته الفنانة أثناء ترديدها لأغنيتها الجديدة (سوي كدا).



جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه انقسم ما بين منتقد للفنانة وما بين مدافع عنها خصوصاً بعد ظهورها بملابس ضيقة للغاية حسبما وصف المنتقدين, فيما يرى المدافعين عن هدى أن الرقص والملابس الضيقة قد يكون في بيتها وتم تسريب المقطع.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين