شاهد بالفيديو.. فنان عماني شهير يتغنى بالأغنية السودانية الترند (نمشي شارع النيل) ويشعل مواقع التواصل ببلاده





أشعل الفنان العماني الشهير هيثم رافي مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ترديده الأغنية الموريتانية (ساكن بالي) والأغنية السودانية التي تصدرت الترند في الوطن العربي خلال الأونة الأخيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد تداولت مواقع عربية وعمانية فيديو الفنان هيثم مرافي وهو يتغنى بالأغنيتين, وقد تفاعل جمهور مواقع التواصل العربي مع الأغنية السودانية التي أصبحت على لسان كل مطرب عربي.

الجدير بالذكر أن أغنية (الليلة بالليل) هي أغنية للفنان السوداني الشاب شكر الله عز الدين وهو أول من تغنى بها وهي من كلمات الشاعر أمجد حمزة.

وتشير متابعات محررة موقع النيلين إلى أن الفنان هيثم رافي يعتبر فناناً معروفاً في بلده الام عمان ولديه أغنيتان، وسبق أن شارك منذ ثلاث سنوات في برنامج مواهب بالهند “القلب الهندي” واستطاع ان يتفوّق على المشتركين ويحصد اللقب ليصبح اسماً مشهوراً في الهند وأصدر أغنية باللغة الهندية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين