شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يصر على صلاة ركعتين قبل لحظات من دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية إزالة ورم سرطاني من الرأس.. ومفاجأة كبيرة حدثت بعد العملية





تداولت صفحة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حصد آلاف الإعجابات وحصل على أعلى نسبة مشاهدات وتفاعلات بعد لحظات من نشره.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحة القصة الكاملة لتفاصيل الفيديو الذي ظهر بداخله بطل حقيقي لكنه صغير جداً في العمر.

وتقول القصة أن الطفل ساجد يصر علي ان يصلي ركعتين لله قبل دخول غرفة العمليات بدقائق يسأل الله فيها نجاح عمليته وهي عبارة عن (ازالة ورم سرطاني من الرأس).

وقد ساعدته أمه علي الوضوء كما التشطيف وادى ساجد ركعاته ب اطمئنان شديد بنصف مشلول وحيل فاتر جداً ولكنه قاوم وأدي الفريضة.

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ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حمل الدكتور الذى أجرى العملية مفاجأة سارة لأسرة الطفل ومتابعي قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلن الطبيب عن نجاح العملية بفضل دعوات الملايين من الذين تابعوا قصته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رندا الخفجي _ الخطوم

النيلين