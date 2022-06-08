عروة الصادق: تلويح العسكر بالانتخابات مجرد فزاعة و ابتزاز سياسي





وصف القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، التلويح المتكرر بالانتخابات المبكرة من قبل الحكومة العسكرية بأنه “فزاعة” يلوح بها العسكر كلما ضاقت بهم السبل، مشيراً إلى انهم لوحوا بها عقب مجزرة (٨) رمضان 2019 وعند فض الاعتصام و قرروا قيامها بعد تسعة أشهر، ولوحوا بها قبيل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأكد عروة بأن أي حديث عن انتخابات في ظل وضع اللا دولة واللا دستور واللا قانون هو تمهيد الطريق لانقلاب (قادم) إنطلاقاً من أرضية الإنقلاب (القائم)، وأشار إلى أن العملية الإنتخابية التي لا يسبقها استقرار سياسي، وأمني، واقتصادي، واجتماعي في البلاد سيجعل منها محض عملية ابتزاز سياسي، ومدخل للتوتر الأمني والاصطراع القبلي، والعزل الاجتماعي لقطاعات كبيرة من النازحين واللاجئين، وربما يعقبها حق تقرير مصير ومن ثم إنفصال الأقاليم المتحفزة.

الخرطوم: عيسى جديد

صحيفة الجريدة