ولاية الخرطوم تتخذ عدداً من التدابير لتأمين الشهادة الثانوية





أعلنت ولاية الخرطوم جاهزيتها لقيام إمتحانات الشهادة السودانية يوم السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجارى.

واتخذت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ، عددا من التدابير لتأمين الامتحانات تشمل التعامل بحسم مع أي تفلتات أو مظاهر سالبة وتأمين المخازن ومسارات ترحيل الامتحانات والمراكز والمناطق المحيطة بها ومنع أي تواجد حول مراكز الامتحانات بما فيهم الأسر وأولياء الأمور وكذلك تنفيذ القرارات التي أتخذتها وزارة التربية منها منع الدخول لمراكز الامتحانات بأجهزة الاتصال والتصوير واخضاع الجميع للتفتيش الدقيق والتأكد من هوية الطالب قبل الدخول لقاعة الامتحانات وإستبعاد أي مراقب يخالف لوائح الامتحانات. يذكر أن الشرطة قامت بتجهيز 2200 من قوتها لحماية الامتحانات التي يراقبها 12 الف مراقب ويجلس لها 170 الف طالب وطالبة.

سونا