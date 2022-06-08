مدير الدفاع المدني ولاية الخرطوم يقف على الاستعدادات لمجابهة الخريف





أكد اللواء شرطة عبد الرحمن إسماعيل مدير الدفاع المدنى ولاية الخرطوم أهمية تضافر الجهود وتوحيدها في مجابهة خريف هذا العام. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الدفاع المدني خلال حفل الاستقبال الذي نظم بمناسبة استلام مهامه مديراً للدفاع المدني بالولاية، مناشداً للمواطنين القاطنين في مناطق الهشاشة ومجاري السيول توخي الحيطة والحذر وفتح المصارف.

وامتدح إسماعيل إنجازات الإدارة التي تحققت مؤخرا.

وأوضح اللواء شرطة عبد الرحمن إسماعيل دور الدفاع المدني ولاية الخرطوم في تأمين الولاية من الكوارث والأخطار الطبيعية، معلناً تسخير كافة إمكانيات الدفاع المدني وجاهزيته لخريف هذا العام ووضع الخطط والتدابير المنعية اللازمة وإعداد خطة الطوارئ لمجابهة خريف عام 2022م.

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