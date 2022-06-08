وزارة المالية تشرع في بناء مخزون إستراتيجي من القمح والذرة





شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ حزمة إجراءات لبناء مخزون استراتيجي وتأمين موقف البلاد من الحبوب الغذائية الإستراتيجية تلافياً لحدوث أي أزمة غذائية تؤثر على الأمن الغذائي للمواطن . وكشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحافي محدود بمكتبه اليوم ، عن إلتزام الوزارة ببناء مخزون استراتيجي من القمح في حدود 300.000 (ثلاثمائة ألف طن) بتكلفة قدرها 129 مليار جنيهاً ، وبناء مخزون استراتيجي من الذرة الرفيعة بتوفير 200.000 طن بتكلفة مالية قدرها 44 مليار جنيها .

وأبان وكيل المالية أن الوزارة خاطبت بنك السودان المركزي لتوفير التمويل المطلوب الذي يبلغ في جملته حوالي 173 مليار جنيه بما يضمن تنفيذ مطلوبات الأمن الغذائي وبناء مخزون استراتيجي من سلعتي القمح والذرة . وأشار الوكيل إلى أهمية دور إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي بوصفها الجهة الفنية التي تتبع للوزارة وتضطلع بتنفيذ مشتريات سلع الامن الغذائي وإدارتها ومتابعة انسيابها وضمان ثبات أسعارها لصالح المواطن ، بجانب الإلتزام ببناء مخزون استراتيجي من السلع وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بها لتعين الوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة في وقته.

سونا