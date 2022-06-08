أساتذة جامعة أفريقيا العالمية : البرهان خاطب كدوف ووجه بفصلنا





أكد أساتذة بجامعة إفريقيا العالمية أن فصلهم من العمل بالجامعة تم بناء على توصية من رئيس المجلس السيادي البرهان موجهة لهنود آبيا كدوف مدير الجامعة، وقال الدكتور عبد الناصر علي اليماني أحد الأساتذة المفصولين من العمل إن البرهان خاطب كدوف بقوله : (ماذا تنتظر حتى تفصلهم) وقام الأخير بتنفيذ حديثه حرفياً.

وبين اليماني فى تصريحه لـ(الجريدة) أن البرهان يريد أن يصفي الخدمة المدنية من كل الوجود الثوري فيها، حيث قام بفصل كل المحسوبين على الثورة عقب تنفيذ إنقلابه الأخير، كما أنه يعمل على إعادة(الكيزان) الذين فصلتهم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بالجامعة أسوة ببقية المؤسسات الحكومية.

جدير بالذكر أن كل الأساتذة والموظفين الذين فصلتهم جامعة إفريقيا العالمية كانوا من داعمي الثورة المجيدة، وأن جزءاً كبيرًا منهم كان يمثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م بالجامعة.

صحيفة الجريدة