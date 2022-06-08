شراء القمح من مزاعي الجزيرة بمبادرة من سودانيي المهجر





انفرجت أزمة تسويق محصول القمح، وذلك بشراء فائض الإنتاج عبر مبادرة السودانيين بدول المهجر، بواقع (٤٣) ألف جنيه للجوال زنة (١٠٠) كيلو .

وتأتي المبادرة في إطار دعم المنتجين التي قوبلت بتسليم فوري بقسم ري ودحبوبة بمنطقة الحصاحيصا أمس .

من ناحيتها أعنلت إدارة مشروع الجزيرة، عن وضع ضوابط مشددة لاستلام القمح باستهداف فائض الإنتاج من المزارعين ومنعاً لتلاعب التجار.

وقال نائب محافظ المشروع، مصطفى إبراهيم مصطفى، في تصريح صحفى، إن مبادرة السودانيبن بدول المهجر لشراء فائض الإنتاج من محصول القمح مبادرة وطنية خالصة تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية مستقبلاً بتجاوز عقبة التسويق، وأكد دعم إدارة مشروع الجزيرة حتى تتحق جميع أهدافها بالوصول إلى (١١٥) تفتيشاً علي مستوى المشروع تحفيزاً للمنتجين بالتنسيق والتعاون مع السودانيين بدول المهجر والغرفة الزراعية.

ودمدني: عمران الجميعابي

صحيفة السوداني