مجلس البجا يعلن عن اجتماعٍ طارئ في الخرطوم





في تطوّرات للأحداث بعد استقالة ترك.

أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلّة، عن اجتماعٍ طارئ بقيادة نازر العبابدة، ونواب رئيس المجلس وعمد العموديات المستقلة وقيادات عليا في المجلس الخرطوم، لإثناء محمد الأمين ترك عن الاستقالة.

جاء ذلك في تصريحٍ صحفي، الأربعاء، بحسب إعلام المجلس.

وقال المجلس إنّ استقالة الرئيس محمد الأمين ترك، كانت مفاجأة للجميع.

وأضاف” سوف يعقد المجلس الأعلى لنظارات والعموديات المستقلة اجتماعًا آخر يحدّد لاحقًا لمناقشة الأمر”.

باج نيوز