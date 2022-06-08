إيقاد تعلن تعزيز وتنفيذ سياسة الهجرة بدول الايقاد





إعتمدت الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اليوم .

إعتمدت تنفيذ سياسة الهجرة بالايقاد متضمنة مشروع حرية التنقل لدول الإيقاد بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

كما وقعت إيقاد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) اليوم على محضر بعثة التقييم التي عقدت في الفترة من 23 من مايو إلي 6 من يونيو الجاري، وذلك للمرحلة الجديدة من المشروع المشترك تعزيز تنفيذ سياسة مشروع الهجرة وتسهيل حرية التنقل بالإيقاد (SIMPI) بدعم من صندوق BMZ.

باج نيوز