الهيئة: أزمة المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل في الشبكات





أقر مدير الإدارة العامة لهيئة الآبار والمياه الجوفية بولاية الخرطوم المهندس أحمد أبو القاسم، بأن هنالك مشاكل في خدمات مياه الشرب بالولاية.

وأشار خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إلى أن أسباب مشاكل المياه بالخرطوم تعود للكثافة السكانية العالية وانقطاع التيار الكهربائي وبعض المشاكل في شبكات المياه، وأكد أن حكومة الولاية تبذل مجهودات مقدرة لإيجاد التمويل اللازم، مؤكداً أن هناك معالجات تمت في مناطق كثيرة بالولاية.

صحيفة الصيحة