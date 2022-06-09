جابر يكشف عن لجنة وطنية لادارة الحوار تعلن خلال الساعات القادمة





أعلن عضو الآلية الثلاثية العسكرية الإنقلابية الفريق مستشار بحري ابراهيم جابر عن انعقاد الجولة الثانية من جلسات الحوار الأحد المقبل ، وكشف عن تكوين لجنة وطنية لادارة الحوار سيتم اختيارهم خلال الساعات القادمة بعد رفع ترشيحاتهم ، وأشار في تصريحات صحفية أمس عقب نهاية جلسات الحوار الى أن الجلسة القادمة ستنعقد بحضور الآلية الوطنية ، وجدد حرصهم على اجراء الاتصالات بمن تغيبوا عن الجلسة الافتتاحية للانضمام الحوار وقال رئيس بعثة “يونتيامس” فولكر بيرتس أمس خلال الجلسة الافتتاحية للحوار بفندق سلام روتانا أن الآلية الثلاثية مجرد مسهل بين الأطراف السودانية مشيراً إلى أنهم سيتركون الخيار للأطراف إن كانوا يرغبون في استمرار الثلاثية بإدارة النقاشات أم يختارون جهة أخرى تتولى تيسير الحوار.

وتوقع أن تصل المباحثات لاتفاق حول إجراءات الحوار والمواضيع الرئيسية التي يتم التفاوض حولها لافتاً إلى أنهم ينسقون جهودهم مع أطراف إقليمية ودولية فضلاً عن السودانيين الذين هم أصحاب المصلحة .وحث القوى السياسية التي تغيبت عن بداية الملتقى التحضيري للانخراط في الحوار بغية التوصل إلى حلول للأزمة السودانية ودعا لاتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة