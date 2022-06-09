الموارد المعدنية: الشركة استحوذت على (482) كيلو جرام ذهب خام معدة للصادر





أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أنها استطاعت أن تحوذ على 482 كيلو جرام ذهب خام معدة لأغراض الصادر خلال 72 ساعة جراء تدفق كميات الذهب عبر القنوات الرسمية.

وقال مدير إدارة المنافذ والمعابر بشركة الموارد المعدنية إن الخطوة تعطي أرقاماً حقيقية للذهب المُعد للصادر تأتي نتاج تنسيق وتعاون مشترك بين الشركة السودانية وممثلين من الجسم المطلبي من مصدري ومنتجي الذهب الذين كانوا قد توافقوا هذا الأسبوع عقب اجتماع مثمر برئاسة الشركة السودانية بأبراج المعادن بالخرطوم بحضور ممثلين من القوات النظامية العاملة في قطاع التعدين،.

وأمن الاجتماع على ضرورة أن يتم التعامل مع حركة الذهب خارج البورصة التقليدية بعمارة الذهب بالسوق العربي عن طريق استمارة نقل وتداول سواء كان الذهب المنقول إلى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بغرض المعايرة أو منقول إلى مصفاة السودان للذهب، لأغراض التصفية،.

وكشف مدير المنافذ والمعابر أن استمارة النقل والتداول المتوافق عليها تُستخرج مجاناً من مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بعمارة الذهب، مبيناً أن هذه الاستمارة تصدر لكل طالب خدمة وفقاً للضوابط المعمول بها في الأنشطة التجارية، والمتمثلة في شركة أو اسم عمل، مع وجود سجل تجاري ورخصة صادر، مشترطاً أن يُحدد في الاستمارة كمية الذهب مهما كان حجمها ووجهتها والجهة مالكة الذهب، و ضروره الإفادة بالاستلام من مصفاة السودان للذهب أو من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، كما ناشد مدير المنافذ والمعابر بشركة الموارد المعدنية بضرورة الالتزام بهذه الموجهات للمصلحة العامة، مبيناً أن أي ذهب منقول خارج البورصة التقليدية في عمارة الذهب، من غير هذه الاستمارة يعرِّض صاحبه للمساءلة وفق الاجراءات القانونية.

و أعرب عن تقديره للتعاون الكبير الذي وجده من الإدارة العليا للشركة بقيادة المدير العام مبارك عبد الرحمن أردول، ومن الجسم المطلبي من مصدري ومنتجي الذهب ومن المعدنيين والصاغة وتجار الذهب، و أشاد بمواقف الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع المعادن وفي مقدمتها شرطة التعدين وأمن اقتصاديات المعادن.

باج نيوز