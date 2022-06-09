مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة يصدر عدداً من القرارات





واصل اللواء شرطة حقوقي / معاوية جعفر محمد عثمان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة زياراته التفقدية لإدارات الجوازات بمجمعات خدمات الجمهور بالمحليات حيث تفقد إدارة جوازات مجمع بحري ووقف خلالها ميدانياً على مستوى تقديم الخدمات التي تقدم للجمهور في الصالات العامة وجوازات المغتربين والإجراءات المتبعة في تسليم الجواز الالكتروني، مبدياً عدداً من الملاحظات التى من شأنها تجويد الأداء .

وأكد اللواء شرطة معاوية جعفر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن المجمعات الخدمية تمثل واجهة للشرطة لارتباطها بحقوق المواطنين وخدماتهم، داعياً لمواصلة الجهود لتجويد الأداء ، مصدراً عدداً من القرارات التي من شأنها توفير البيئة المناسبة متمثلة في إضافة عدد من الكوادر الفنية من مهندسين وفنيين وصيانة الكاميرات المعطلة وتوفير الأجهزة الخاصة بالتصديق النهائي ومعالجة مشاكل التسليم الشبكي داخل المجمع لسرعة الاجراءات.

ووعد بتذليل كافة العقبات ومعوقات العمل وتوفير كافة الاحتياجات من كوادر بشرية ومادية لتقديم خدمات مميزة للمواطن الكريم . الجديد بالذكر أن الزيارة وجدت الرضاء والاستحسان من طالبي الخدمة.

صحيفة المشهد السوداني