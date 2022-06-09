خبير مصرفي : لم يعد هناك حاجة لتغيير العملة المحلية





قال دكتور لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي ان قرار طباعة الالف جنيه قرار سليم أملته الضرورة والحوجة المحلية وليس باملاءات من المؤسسات الدولية ولجات اليه الحكومة السودانية موضحا ان مثل هذه الخطوة سبقتنا اليها الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية منذ زمن بعيد .

ووصف القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح ومن إيجابياته رفع سقف السحوبات فى الصراف الآلي وزيادة تنفيذ الشمول المالي.

وأبان لؤي فى تصريح لـ (سونا) انه لم يعد هناك حاجة لتغيير العملة كليا والأفضل طباعة فئات كبيرة خاصة بعد أن قلت كمية النقود المتداولة خارج البنوك وانخفاض الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للنقد الأجنبي.

وأضاف قأئلا قد يكلف تغيير العملة الحكومة مبالغ طائلة تصل الي ال50 مليون يورو كما أن العملة قوتها الشرائية متدنية وليس هناك جدوى اقتصادية لإعادة طباعتها بغرض تجديد العملة لذلك امتنعت الحكومة عن طباعة الفئات 10و20 نسبة لان تكلفة طباعة عملات جديدة مقارنة مع القوة الشرائية كبيرة جدا.

صحيفة المشهد السوداني