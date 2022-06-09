إعادة 81 سودانياً عبر مكافحة الهجرة غير الشرعية





استقبلت القوات السودانية الليبية المشتركة بدنقلا عدد ٨١ سودانيا و٩ اجانب تمت إعادتهم من إحدى دول الجوار عبر مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخاطب والي الولاية الشمالية المكلف الاستاذ الباقر احمد علي، المبعدين مشيدا بدور القوات السودانية الليبية المشتركة والقوات النظامية الأخرى في تأمين الحدود والقضاء على ظاهرة تهريب البشر، وإحكام العمل بين الجهات ذات الصلة والتنسيق بين هذه القوات،لافتا إلى موقع السودان الاستراتيجي الذي جعل منه قبلة لهذه الجريمة العابرة، التي تنطوي عليها مخاطر على أمن وسلامة المجتمع .

وأشار والي الشمالية إلى تقديم الخدمات الإنسانية والرعاية الصحية وتوفير الطعام لضحايا الاتجار بالبشر من السودانيين والأجانب، داعيا المبعدين السودانيين لجعل ماحدث لهم نقطة تحول لبداية حياة جديدة والانخراط في العمل والإنتاج في وطنهم وان يسلكوا دائما الطرق القانونية لتحقيق أهدافهم ومشاريعهم.

صحيفة المشهد السوداني