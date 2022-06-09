قرار بتشكيل لجنة توفيق أوضاع المدارس الخاصة بولاية الخرطوم





أصدر الدكتور قريب الله محمد أحمد المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم، قرارا إداريا رقم (98) لسنة 2022 م، والخاص بتشكيل لجنة توفيق أوضاع المدارس الثانوية الخاصة (القومية والأجنبية) بالولاية.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في حصر المدارس الثانوية الخاصة القومية والأجنبية المخالفة لقانون ولائحة التعليم الخاص، ودراسة ملفات هذه المدارس والتأكد من استيفائها للشروط الخاصة بتصديق المدرسة، وزيارة موقع المدرسة والتأكد من مطابقته للمواصفات وملء الاستمارة الخاصة بذلك والتوصية بمنح التصديق المبدئي وتصديق بدء الدراسة للمدارس التي تنطبق عليها الشروط ، وحصر المدارس التي لا تنطبق عليها الشروط والتوصية بشأنها.

وقال الأستاذ ضياء الدين عبدالعظيم علي التوم رئيس اللجنة إنهم قد تلقوا توجيهات من السيد المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم عبر مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بأن يقوموا بعقد لقاءات بالمحليات لمناقشة قضايا التعليم وقانون التعليم الخاص ، وسيكون ذلك بثلاثة اجتماعات كبرى مع المدارس الخاصة بمحلية الخرطوم الكبرى (تشمل محليتي الخرطوم وجبل أولياء) ومحلية بحري الكبرى (تشمل محليتي بحري وشرق النيل) ومحلية أم درمان الكبرى(تشمل محليات أم درمان و أمبدة وكرري) ، منوها إلى أنه سيتم التنسيق وعقد هذه اللقاءات عقب الفراغ من امتحانات الشهادة الثانوية ، وستنتهي لجنة توفيق المدارس الخاصة من أعمالها مطلع الأسبوع الثاني من شهر يونيو وبدء العمل عقب ذلك مباشرة بالمدارس الثانوية الأجنبية والتي سيكتمل عمل اللجنة فيها قبل نهاية شهر يونيو 2022.

صحيفة المشهد السوداني