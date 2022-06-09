بنك السودان المركزي يوضح مخاطر غسيل الأموال





دعت الأستاذة زاهية الأمين الإعلاميين لإلقاء الضوء على المواد التثقيفية التوعوية التى أعدها البنك المركزي للمشاركة في المعرض وخاصة المادة المتعلقة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنها تحتاج أن يتعرف الجمهور علي المجهودات الكبيرة التى يبذلها البنك المركزي في هذا المجال.

وتحدثت الأستاذة سماح جلال ممثل إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي خلال تغطية فعاليات مشاركة بنك السودان المركزي في معرض الخرطوم الدولي الدورة ٣٩ تحدثت عن تعريف مفهوم غسل الأموال والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لغسل الأموال ومراحل غسل الأموال من الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الإندماج .

وأضافت الأستاذة سماح أن هنالك ضوابط عالمية تحكم مكافحة غسل وتمويل الإرهاب صادرة من مجموعة العمل المالي الدولية، وكذلك لجنة بازل للرقابة المصرفية، ولذلك تتضافر الجهود بين بنك السودان المركزي ووحدة التحريات المالية وهيئة الرقابة على التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية للعمل وفق الأحكام العالمية للوصول للسلامة المالية.

على صعيد متصل من المتوقع أن يتم تقييم للسودان في عام ٢٠٢٣م في مجال الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه سيقوم البنك المركزي بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية في مجال الإلتزام بالضوابط .

صحيفة المشهد السوداني