خلال لقاء مع السفير الروسي .. الشيوعي : انتقدنا مشاركة قوات فاغنر في تدريب قوات و مليشيات الدعم السريع





جدد الحزب الشيوعي رفضه لأي تسوية سياسية تعتزم الآلية الثلاثية إجراءها.

و بحسب صحيفة الميدان فقد جاء ذلك خلال جمع قيادات في الحزب و على رأسهم ؛ صديق سوف مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية ؛ فلاديمير جيلتوف في مركز الحزب_بناء على طلب من الأخير.

و نقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي للحزب حسن عثمان قوله إن اللقاء تطرق إلى الانحياز الروسي للنظام المباد و السلطة الانقلابية بجانب المواقف السلبية حيال الإبادة الجماعية في دارفور و انتقد الموقف الروسي أثناء جلسات مجلس الأمن حين صرحت بأن ما يجري في دارفور شأن داخلي.

و أضافت الصحيفة ” أبدى الشيوعي رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في السودان، وانتقد بشده مشاركة قوات فاغنر في تدريب قوات ومليشيات الدعم السريع، وبدوره نفى السفير الروسي -فقط -وجود ما يسمي بقوات فاغنر في السودان خلال العامين المنصرمين”.

باج نيوز