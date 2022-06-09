بريطانيا تحث جميع الأطراف على المشاركة في الحوا





وصفت السفارة البريطانية في الخرطوم الاجتماع التقني الذي عقد بتيسير من الآلية الثلاثية ، الأربعاء، بأنه خطوة مهمة لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية في البلاد.

و قالت السفارة في تغريدة على تويتر،الخميس، إن العملية السياسية التي تعمل الآلية على تيسيرها تتطلب مشاركة أصحاب المصلحة المدنيين الأساسيين، جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء و بحسن نية في العملية.

عقدت، الأربعاء، أولى جلسات الحوار السوداني السوداني المباشر بتيسير من الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد.

صحيفة الصيحة