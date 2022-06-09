استئناف إجراءات استثناء سيارات المغتربين العائدين نهائياً





أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب، استئناف إجراءات استثناء سيارات المغتربين العائدين عودة نهائية والمستوفين لضوابط استيراد السيارات والآليات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015م اعتباراً من 8 يونيو الحالي ولمدة شهرين بمقر الجهاز بالخرطوم.

وأكد مكين في تصريح صحفي، أن الجهاز حريص على مكتسبات المهاجرين التي تحقّقت من قبل وحل الإشكاليات التي تواجههم، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015م الذي حدّد ضوابط استيراد السيارات والآليات ومكّن العائدين نهائياً من إدخال سياراتهم، إضافة إلى قرار إعفاء الأمتعة من الرسوم الجمركية في حالتي العودة الجزئية والنهائية وغيرها من القرارات الإيجابية.

وكانت وزارة التجارة والتموين أصدرت القرار رقم (28) لسنة 2021م الذي أوقفت بموجبه إكمال إجراءات سيارات المغتربين العائدين نهائياً مما تسبب في وجود أعداد من السيارات العالقة التي لم تكمل إجراءات دخولها.

صحيفة الصيحة