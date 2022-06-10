العدل والمساواة: توضيح حول حادثة اطلاق النار امام منزل رئيس الحركة





حركة العدل و المساواة السودانية.

توضيح حول حادثة اطلاق النار امام منزل رئيس الحركة.

حوالي الساعة الثالثة من صباح امس الاول الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٢ مرت سيارة بسرعة عالية من أمام منزل رئيس الحركة و رغم تحذيرات الحرس عادت السيارة للمرة الثانية بذات السرعة مقتربة جدا من الحرس، قام الحرس المكلف بالحراسة بتوجيه انذارات لها، لكنها لم تنصاع الى التحذيرات ، ثم عادت السيارة للمرة الثالثة مقتربة بشدة من مدخل المنزل مطلقة رصاص حي ناحية الحرس ، فما كان امام الحرس أي خيار سوى أن يبادلها الرصاص، في هذا الاثناء لاذت العربة بالفرار دون أن تتوقف.

تؤكد الحركة بعدم وجود اية مزرعة مجاورة لمنزل رئيس الحركة، كما ان المنزل يفتح على ساحة عامة و لا يوجد اي منزل مهجور بجواره.

و هذا ما لزم توضيحه

حسن ابراهيم فضل

نائب أمين الإعلام

٩ يونيو ٢٠٢٢