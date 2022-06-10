اجتماع الحرية والتغيير والمكون العسكري تم بمنزل السفير السعودي





انتهي مساء الخميس اجتماع الحرية والتغيير والمكون العسكري بمنزل السفير السعودي وحضور مولي فيي

اعلنت مصادر للشرق عن انتهاء الاجتماع المباشر بين قوى الحرية و التغيير ” المجلس المركزي ” والمكون العسكري بالمجلس السيادي .

الاجتماع عقد بتمثيل محدود جداً 3 اشخاص من كل طرف بحضور مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية مولي فيي و السفير السعودي علي حسن بن جعفر الذي يعقد الاجتماع بمنزله .

مولي فيي من المقرر ان تغادر عقب انتهاء اللقاء .

وشارك في الاجتماع من المكون العسكري الفريق اول محمد حمدان ” دقلو ” ، الفريق اول شمس الدين كباشي والفريق ابراهيم جابر و عن الحرية والتغيير الواثق البرير ، طه عثمان وياسر عرمان .

الشرق