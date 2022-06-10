شاهد بالفيديو.. قدمت من خلالها رقصات مثيرة وأوقفت العازفين أكثر من مرة.. بروفة غنائية للفنانة هدى عربي تثير جدلاً واسعاً





نشرت صفحات ساخرة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لجزء من بروفة أجرتها الفنانة الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ذكرت الصفحات أن البروفة كانت استعداداً لحفل جماهيري أحيته عربي قبل أسابيع.

وظهرت الفنانة الشهيرة خلال البروفة وهي تتفاعل مع الفرق الموسيقية بالرقص, مما جعلها مادة دسمة للساخرين والمنتقدين المتواجدين على الصفحة.

كما قامت هدى عربي بإعادة البروفة أكثر من مرة حيث طالبت العازفين بإعادة التوزيع الموسيقي وفقاً للطريقة المناسبة وهو ما الأمر الذي جعل أحد الساخرين يكتب (لا خلاص يا وردي).

وكتب آخر (طبعا العازفين ليهم الحق ما يركزوا لانه انا زاتي عايز اعرف اسم الاغنيه شنو يوم كامل وانا بفتشها في قوقل وبكتب ببرارابتيرارار باباريرا ترتارا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين